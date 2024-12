Quifinanza.it - Mercato immobiliare freddato dalla Fed che torna “falco”

Leggi su Quifinanza.it

Si chiude una settimana all’insegna della debolezza per i titoli del comparto, quotati a Piazza Affari, con le banche centrali ancora una volta al centro dell’attenzione degli investitori e la svolta “hawkish” della Federal Reserve.Banche centrali diviseLa BCE, la scorsa settimana, ha tagliato di 25 punti base il costo del denaro, come nelle aspettative degli analisti, confermando che la politica monetaria della banca di Francoforte rimane restrittiva con approccio “data dependent”. Dall’altra parte dell’oceano, invece, in questa ottava, la Federal Reserve ha tagliato i tassi fed funds di 25 punti base, portandoli a 4,25-4,50%, ma ha ridotto a due il numero di tagli previsti per il 2025, poiché il presidente Jerome Powell ha affermato che un allentamento futuro richiederebbe nuovi progressi sull’inflazione.