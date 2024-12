Ilrestodelcarlino.it - Mercatini e presepi sull’acqua, il programma del fine settimana

COMACCHIOA Comacchio si continua a respirare l’atmosfera natalizia, tra luci,e della tradizione allestiti nelle chiese cittadine,allestiti sulle barche, spettacoli e occasioni di intrattenimento che, anche in questo weekend, accompagneranno verso i giorni di festa. Oggi e domani, al Parco della Resistenza, aprirà le porte il Villaggio di Natale "Comacchioland" curato da VL Fusionlab in collaborazione con l’associazione Marasue e Anpi Comacchio. All’Antica Pescheria, oggi e domani dalle 16, aprirà il Natale nella Bottega di Geppetto, con gli spettacoli di burattini (dalle 16.30) che vedranno alternarsi Massimiliano Venturi e Franco Simoni dietro al teatrino per offrire spettacoli sempre nuovi e originali. Il "Natale in Piazza, invece, si aprirà domani dalle 15.