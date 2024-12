Justcalcio.com - L’Atalanta resta inarrestabile: ‘imposta’ il Cesena per avanzare ai quarti

2024-12-18 21:40:50 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:lè ancora in buone condizioni.Solo il Real Madrid (2-3) è riuscito a fermare ‘La Dea’, che nelle ultime 17 partite ha totalizzato 14 vittorie, due pareggi e una sconfitta. Quindi è leader della Serie A con due punti più del Napoli.Adesso può vantare anche la qualificazione aidi finale di Coppa d’Italia. Incontrerà il Bologna dopo aver battuto il, della Serie B, per 6-1. Ha vinto senza problemi con una squadra in cui si mescolavano alcuni titolari (Hien, De Roon, De Ketelaere e Retegui) con sostituti (Rui Patrício, Palestra, Samardzic.).Marco Brescianini festeggia il quinto.EFEAll’8? gli allievi di Gian Piero Gasperini vincono già 2-0.