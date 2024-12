Anticipazionitv.it - La rivelazione di Jessica Morlacchi sulla psicologa del GF: scatta la censura

Leggi su Anticipazionitv.it

si è resa protagonista di un altro episodio particolare al Grande Fratello. Tutto nasce come conseguenza del confronto esplosivo che lei ha avuto con Luca Calvani sia in prima serata durante la puntata sia in casa. La cantante ha accusato Luca di giocare con i suoi sentimenti, ma ciò che è emerso successivamente ha lasciato tutti senza parole. Un segreto delicato, rivelazioni a metà e il coinvolgimento delladel programma hanno reso il caso ancora più intrigante. Ecco tutto quello che è successo e le possibili verità nascoste.Grande Fratello: uno scontro infuocato trae LucaLa tensione trae Luca Calvani è esplosa in puntata, con un acceso faccia a faccia che ha lasciato il pubblico incollato allo schermo. “Non si gioca con i sentimenti delle persone,” ha accusato, mentre Luca ha cercato di mantenere la calma.