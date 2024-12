Oasport.it - KTM nonostante il crack finanziario non cambia rotta: “Rimaniamo fermamente impegnati in MotoGP”

“KTM rimaneimpegnata nel motorsport. Ribadiamo la nostra dichiarazione per il 2025: continueremo a gareggiare in”. Parole importanti per la Casa di Mattighofen che è sempre più nell’occhio del ciclone dopo il clamoroso “” economico che ha scosso, e non poco, il colosso austriaco.Un messaggio forte proprio nel momento in cui i creditori spingevano per una immediata dismissione di KTM dal motorsport. Nella giornata di ieri, infatti, si è svolta la prima udienza presso il Tribunale Regionale di Ried im Innkreis, in Austria, tra la Casa ed i rappresentanti dei creditori. Si sta lavorando per rientrare per debiti che si aggirano sui 3 miliardi di euro.Le pressioni sulla Casa di Mattighofen, si sono fatte elevate, fino al punto di includere tra i suggerimenti il ritiro dalla, oltre che dalla Moto2 e dalla Moto3.