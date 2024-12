Quotidiano.net - Inverno inizia con temperature sotto la media: gelo e neve in arrivo

oggi l'e lo fa condecisamentela, come non accadeva da anni. Alle ore 10.21, durante il Solstizio d', il Sole si ferma nel punto più basso dell'orizzonte: da oggi le giornate si allungano con più luce, ma l'inizio della nuova stagione sarà accompagnato da, vento efin sulle coste. A dirlo è Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma l'deldal Mare di Barents, a nord del Mar di Norvegia. Dopo la tempesta polare di venerdì 20, un secondo nucleo gelido attraverserà l'Italia tra domenica sera e lunedì portando un ulteriore calo termico, vento e precipitazioni sparse. Intanto, però, il solstizio sarà soleggiato salvo residui fenomeni all'estremo Sud, nevosi oltre i 900 metri. Il peggioramento della domenica inizierà già al mattino in Valle d'Aosta, con tantasu Alpi Pennine e Graie oltre i 400 metri, e sul versante tirrenico, specie in Sardegna.