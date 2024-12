Calciomercato.it - Inter, non bastano 40 milioni: incedibile per Marotta e Inzaghi | CM.IT

Le ottime prestazioni con la maglia nerazzurra hanno catturato le attenzioni delle big d’Europa: per il club campione d’Italia però è intoccabileLa scalata di Yann Bisseck. Il difensore tedesco è ormai un co-titolare nello scacchiere di Simonee ha scalato rapidamente le gerarchie a poco meno di un anno e mezzo dal suo arrivo a fari spenti all’(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Aahrus, sbarcato nell’estate 2023 a Milano per circa 7di euro, adesso vale anche sei volte tanto la cifra investita dai dirigenti di Viale della Liberazione, lungimiranti nell’accaparrarsi il cartellino del classe 2000 anticipando diverse concorrenti all’estero. La crescita di Bisseck con Simoneè sotto gli occhi di tutti e in questa stagione il difensore teutonico è stato spesso preferito a una colonna della formazioneista come Pavard.