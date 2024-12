Spazionapoli.it - Genoa-Napoli, solo elogi su Meret: “Troppi insulti”

Leggi su Spazionapoli.it

1-2, prestazione straordinaria di Alex: parate decisive per i 3 punti partenopei.Al Marassi di Genova va in archivio la 17esima giornata di Serie A con ilche vince contro ildi Vieira. Le reti di Anguissa e Rrahmani hanno deciso la partita ma la prestazione di Alexnel secondo tempo rimarrà scolpita nella storia di questo match. Il portiere degli azzurri, infatti è stato decisivo ai fini del risultato finale.1-2, i tifosi difendonosui social: “Semplicemente decisivo”L’estremo difensore delè stato determinante almeno in 3-4 occasioni in cui la compagine avversaria è stata ad un passo dal pareggio. L’ex Udinese è sceso in campo nel secondo tempo con la consapevolezza necessaria per difendere la porta ed evitare beffe incredibili.