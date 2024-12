Anteprima24.it - FOTO/ La sanità pubblica è in agonia: i medici del Sannio incalzano le istituzioni

Tempo di lettura: 3 minutiDurissima la contestazione al mondo politico ed alto il grido di dolore: queste le evidenze maggiori raccolte da chi ha seguito questa mattina il Convegno sul declino della. Isono esasperati e lo hanno dimostrato presso la loro sede sannita al viale Mellusi a pochi giorni dal Natale.Sono numeri sconfortanti quelli enunciati dai rappresentanti di una categoria che si sente offesa dalle. Forte è la percezione poi che idellavogliono essere considerati come professionisti di serie B rispetto allaprivata, sempre più privilegiata e adulata dal Governo che la sta favorendo sempre di più.Il confronto per operatori sanitari e cittadinanza per discutere su Ospedali in difficoltà, a causa, soprattutto, di carenza di personale medico, perché, senza tanti giri di parole, iscappano dallae dallo stesso Paese perché altrove sono pagati molto meglio.