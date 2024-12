Lanazione.it - Esodo caos anche per chi ha scelto il treno: cancellazioni e ritardi fino a quasi due ore

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 dicembre 2024 – Chi pensava di aggirare il traffico sulle strade nel giorno dell’natalizio prendendo ilè rimasto beffato. Non meglio precisate “verifiche tecniche” sulla linea all’altezza di Firenze Statuto, come riporta il sito di Trenitalia, hanno provocato pesantisul nodo fiorentino. Il problema è iniziato attorno alle 7; ancora dopo tre ore la circolazione risultava fortemente rallentata. Per capirsi si parla dia un’ora e quaranta per treni alta velocità, intercity e regionali e numerose. In un giorno peraltro di grandi spostamenti soprattutto per le lunghe percorrenze. Per diversi treni alta velocità e intercity in alcuni casi è stato necessario spostare la fermata alla stazione di Firenze Campo di Marte anziché Santa Maria Novella.