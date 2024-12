Terzotemponapoli.com - Conte su DAZN: “Non mi è piaciuto niente del secondo tempo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’allenatore del Napoli, Antonio, analizza la vittoria contro il Genoa e sottolinea la necessità di migliorare la mentalità della squadra.Un primodominanteGENOVA – Antonio, allenatore del Napoli, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra nel primodella partita contro il Genoa. Intervistato da, ha dichiarato: “La partita è stata dominata nel primo, con un bel gioco. Abbiamo seguito i piani e imposto il nostro ritmo. Ero molto soddisfatto.” Tuttavia, il tecnico ha evidenziato come l’atteggiamento nei secondi 45 minuti sia stato motivo di preoccupazione.: Il calo nella ripresanon ha risparmiato critiche per ildella squadra. Nonostante il vantaggio acquisito, il Napoli ha rischiato di compromettere il risultato: “Ci siamo detti di non farli rientrare in partita, ma è proprio quello che è successo.