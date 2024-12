Unlimitednews.it - Asp Messina, inaugurata Unità operativa di Oncologia a Barcellona P.G.

POZZO DI GOTTO () (ITALPRESS) – “Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura del nostro nuovo reparto, un passo fondamentale per migliorare la qualità delle cure per i pazienti affetti da tumore. Questa nuovarappresenta il nostro impegno costante nella lotta contro il cancro, offrendo tecnologie all’avanguardia e un team altamente specializzato”. A dirlo il direttore generale dell’Asp di, Giuseppe Cuccì, durante l’inaugurazione della nuovadiMedica Semplice presso il Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda” diPozzo di Gotto. “Con l’apertura del reparto– continua Cuccì – vogliamo garantire un’assistenza personalizzata e multidisciplinare, supportando i pazienti e le loro famiglie in ogni fase del percorso terapeutico.