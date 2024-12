Anteprima ordine di gioco come guardare e pronostici

Leggi su Justcalcio.com

L'evento principaleIl due volte campione del mondo Gary Anderson inizierà la sua campagna contro Jeffrey de Graaf domani sera.Anderson, il vincitore nel 2015 e nel 2016, rimane uno dei giocatori più popolari dele riceverà molto sostegno vocale dal pubblico dell'Alexandra Palace contro l'olandese De Graaf.Lo scozzese volante ha vinto tre eventi in questa stagione, ma è stata una sconfitta che gli ha dato la convinzione interiore di poter affrontare una sfida ai mondiali.Anderson ha portato il sensazionale adolescente Luke Littler ai rigori dell'ultima tappa delle semifinali del Grande Slam di Freccette e, sebbene abbia perso 16-15, ha guadagnato molto da quello scontro a Wolverhampton il mese scorso.