Oasport.it - Volley femminile, stavolta Milano-Conegliano vale la finale del Mondiale per Club. Tianjin e Dentil

Ancora loro,contro: non è lama solo la semidelper, ma è la terza sfida molto importante nel giro di poco più di sei mesi che vede di fronte lombarde e venete. In campo c’è un numero consistente di campionesse olimpiche, più tante giocatrici di assoluto valore internazionale che fa del derby italiano una delle partite più interessanti in assoluto.Rispetto alla sfida che ha deciso la Champions League a maggio e ha consegnato ad entrambe le squadre il lasciapassare per il torneo iridato, sono cambiate diverse cose in entrambe le squadre e nella prima parte di questa stagione sono state le milanesi ad avere tanti problemi di formazione con gli infortuni ad Orro e Marinova, oltre che a Pietrini che sta tornando lentamente disponibile. Nei gironi, tripla vittoria per 3-0 per, con ilPraiae, con le vietnamite del Ninh Binh e con le giapponesi del Nec Kawasaki.