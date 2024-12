Thesocialpost.it - Tony Effe, il “no” del Comune è un affare: Sold Out in 24 ore per il concerto di Capodanno al Palazzo dello Sport

Un’onda mediatica travolgente ha accompagnato la notizia delout in meno di 24 ore per ildidialdi Roma. L’artista, al centro di enormi polemiche dopo la decisione deldi Roma di escluderlo dal tradizionalene, ha ottenuto una risposta entusiastica dal pubblico.Il Caos Politico e la Mossa di MarketingTutto è iniziato quando, inizialmente scelto per animare la festa dial Circo Massimo, è stato estromesso dalla manifestazione. Ildi Roma ha bloccato la sua partecipazione a causa delle proteste politiche, susseguenti alle accuse di sessismo rivolte ai suoi testi e ai suoi comportamenti. Lo stop, però, non ha frenato il rapper, che ha reagito con una mossa strategica che si è rivelata vincente.