Ilnapolista.it - Su Fonseca l’ombra di Allegri ma le decisioni forti non appartengono a questo Milan (Libero)

Sudima lenon)Come accade quasi a ogni partita ormai, anche quella di stasera (a Verona) viene dipinta come una partita da dentro o fuori perallenatore portoghese dei rossoneri. In realtà, scrive, è difficile che sia così. Perché ildegli americani non è un club dalle.Ecco cosa scrivecon Gabriele Galluccio:Fatal Verona perè un bel titolo, anche se scontato, ma rimarrà solo, un titolo, appunto. Lenonaldi Cardinale, neanche una sconfitta clamorosa al Bentegodi cambierebbe le cose, nonostante nelle scorse ore sia tornato a circolare il nome diper un eventuale post-. Il portoghese è pieno di problemi, ma almeno gli va riconosciuto di aver tenuto duro in una settimana tremenda in casa