Storia e iconografia della pipa in un saggio di Giuseppe Bisegna

Pisa, 20 dicembre 2024 - Oggetto iconico e simbolo di riflessione e calma interiore, laè da sempre la romantica protagonista dei capolavori dell’arte, del cinema eletteratura. Più di un semplice oggetto, questo strumento del lento fumo è stata simbolo sacro per i Pellerossa e compagna dei pensatori e dei gentiluomini nelle epoche più disparate. Nel“Questa è una”,ne esplora lae l’evoluzione attraverso un’accurata ricerca, accompagnandoci con un linguaggio semplice e accurato in un viaggio dalle pieghe culturali curiose e sorprendenti. Il libro, dal titolo evocativo, affronta il rapporto dell’uomo con lae il suo significato in contesti storici diversi, illustrando come questa sia diventata un’icona - ormai quasi dimenticata, ma sempre portatrice di un rituale unico.