Siria von der Leyen | troppo presto per dire come andrà a finire

Bruxelles, 20 dic. (askanews) – Durante il Consiglio europeo “abbiamo discusso del Medio Oriente e della situazione in, dopo la caduta di Assad. Per la prima volta in un decennio il popolono può sperare in un futuro migliore, ma sappiamo tutti che per ora il verdetto non è ancora stato pronunciato, èperse la nuova leadership sarà in grado di mantenere le promesse, se l’integrità territoriale e l’unità nazionale saranno preservate e le minoranze saranno protette”. Lo ha affermato la presidente della Commissione, Ursula von der, durante la conferenza stampa al termine del vertice dei capi di Stato e di governo, oggi a Bruxelles. “L’Europa – ha continuato von der– farà la sua parte per sostenere lain questa fase critica, perché ci sta a cuore il futuro della