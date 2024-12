Quotidiano.net - Servizi digitali di ultima generazione: "Strumento di crescita dei territori"

di Lisa Ciardi FIRENZE I collegamenti Internet veloci sono, con sempre più forza, unodidei, in grado di cambiare in meglio la quotidianità di intere aree. Da qui l’importanza dell’impegno di Open Fiber, operatore wholesale only (all’ingrosso) che sta lavorando da tempo per migliorare e potenziare la connettività in tutte le aree della regione. A testimoniare i tanti passi avanti compiuti c’è il Piano Bul (Banda Ultra Larga) che riguarda le aree bianche o a cosiddetto "fallimento di mercato" in Toscana che prevede oggi: 209 Comuni in vendibilità, un totale di 327.697 unità immobiliari (Ui) collegate tra case uffici e negozi di cui 256.596 Ui Ftth (fiber to the home, la fibra fino a casa) e 71.101 Fwa (via radio, sempre classificabile come Banda Ultra Larga).