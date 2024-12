Oasport.it - Rugby Serie A Elite, Mogliano allo scadere espugna il campo del Valorugby

Leggi su Oasport.it

Si è appena concluso l’anticipo dell’ottavo turno, e ultimo appuntamento del 2024, del massimo campionato italiano diStadio Mirabello di Reggio Emilia sono scese inil ValoEmilia e il. Per la squadra allenata da Marcello Violi la chance di agganciare, almeno momentaneamente, in vetta il Rovigo (distante 5 punti), mentre per i ragazzi di Umberto Casellato la volontà dintanarsi dalla parte bassa della classifica. Ecco come è andata.Avvio tutto di marca Valo, che per un quarto d’ora mette alle corde il, ma non riesce mai a sfondare. Veneti molto fsi e, alla fine, al 16’ è Silva che riesce a sfondare e padroni di casa avanti 7-0. Reagisce la squadra ospite, mette alle corde il Valoe al 26’ va sulla piazzola e Peruzzo trova i pali per il 7-3.