Ilveggente.it - Premier League, pronostici diciassettesima giornata: partite sabato ore 16:00

, sono tre lein programmapomeriggio: il sorprendente Nottingham Forest sarà di scena nel fortino del Brentford. Non ci si ferma in Inghilterra. Anzi, ci si prepara alla tradizionale scorpacciata di calcio natalizio. Sono ben 4 le giornate diin programma nel giro di 15 giorni, tra Natale e Capodanno. Si parte da questo weekend: dopo la sfida del Villa Park tra i padroni di casa dell’Aston Villa ed il Manchester City,pomeriggio andranno in scena tre match. Uno di questi vedrà protagonista il Brentford, la squadra che vanta il miglior record casalingo del massimo campionato inglese.ore 16:00 (Ansa) – Ilveggente.itLe Bees, se avessero potuto giocare sempre davanti al loro pubblico, sarebbero probabilmente in piena lotta per il titolo: 22 punti in 8ma soprattutto 26 gol realizzati.