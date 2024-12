Ilfattoquotidiano.it - Open Arms, cosa rischia Matteo Salvini: sei anni di carcere e una sanzione da un milione

Lui ostenta sicurezza e ieri sera attribuiva a Ezra Pound il suo motto del momento: “Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui”. Masi trova davanti a un bivio: l’ex ministro dell’Interno è a Palermo dove oggi è attesa la sentenza del processoin cui è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver bloccato lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong spagnola nel 2019. Se condannato, il vicepremieruna pena di seidi reclusione.Comunque vada a finire,ha annunciato che non si dimetterà: “Assolutamente no, ci mancherebbe. Per quale motivo?”, domandava domenica a margine del congresso della Lega a Milano. Che a inizio anno dovrebbe riunire il congresso del partito, rinviato da tempo, e al momento il segretario non vede rivali all’orizzonte in grado di contendergli la leadership.