Non esistono social network davvero di destra, nonostante Musk e Trump

Nondi. È vero, in Parlamento Giorgia Meloni deve difendersi dalle accuse di sudditanza nei confronti di Elon, il quale nel frattempo si mette in posa su X con Nigel Farage sotto un ritratto di Donald, il quale a sua volta si è aperto unpersonale, in cui le persone che la pensano come lui possano liberamente scambiarsi opinioni tutte uguali. Più didi così, dirà qualcuno. È tuttavia la natura stessa deia contraddire l’identità intellettuale della: suinon c’è vera gerarchia, non c’è nulla di aristocratico, non c’è tensione alla bellezza o alla ricchezza ma solo un egualitarismo a vanvera, un tribunale del popolo in convocazione permanente, una smania epuratrice in cui ciascuno cerca di dimostrarsi più virtuoso degli altri.