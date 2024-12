Anteprima24.it - Nargi saluta gli assessori tecnici (assenti) e traccia il bilancio

Tempo di lettura: 2 minuti“Sto lavorando a testa bassa e continuerò a farlo, sempre dalla parte dei cittadini e delle loro esigenze. Vogliamo sognare, vogliamo continuare a far crescere Avellino dopo il lavoro eccellente della prima fase”.Così il sindaco Lauranella conferenza stampa didei primi sei mesi di amministrazione anche in occasione dell’imminente firma dei decreti di nomina dei nuovi.All’appuntamento con la stampa non è presente nessuno dei professionistiche il Sindaco aveva scelto per la prima e fulminea fase amministrativa ma, eci tiene a metterlo in evidenza in più battuta, è stata una scelta ragionata “perchè il tecnico non è il politico e non è suo stile mettersi in mostra. Hanno lavorato chirurgiamente e hanno raggiunto risulati sbloccando una macchina amministrativa che si era bloccata durante i mesi di Commissariamento.