Montezemolo | Presidenza della Lega Serie A? Grazie ma sono molto impegnato

Luca Cordero diera stato accostato nelle ultime ore a una possibileA. In una dichiarazione all’Ansa, il 77enne ha risposto all’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport.: «A?, ma»In particolare, l’ex presidente di Fiat e Confindustria, nonché ex verticeFerrari, ha precisato:«Ho visto che il mio nome circola per lacalcio. Ringrazio i molti che hanno pensato a me, maa viaggiare. con Italo».Oggi laA sarà chiamata per la seconda volta al voto di rinnovo dei suoi vertici.La Gazzetta ieri, 19 dicembre: è lui il nome che potrebbe sparigliare La candidatura di Simonelli resta sul tavolo, presentata ufficialmente già a inizio mese.