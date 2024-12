Bergamonews.it - Le macchine Agrati alla base della produzione di oggetti di design e componenti metallici dell’alta moda

Verdellino. Il portafoglio clienti abbraccia una miriade di settori merceologici, che spaziano dall’automotive all’alta, dall’elettronica aglidi, dall’edilizia aipiù disparati, che siano la fibbia di una cintura di Gucci, una valvola industriale, l’elaborato tappo di un profumo di Dolce e Gabbano o il logo Ray-Ban in rilievo sulla montatura degli occhiali.Una clientela variegata, ma che in comune ha la necessità di affidarsi a macchinari di sicura affidabilità, qualità e precisione, caratteristiche che da sempre caratterizzano il lavoroAEE di Verdellino, specializzata nella progettazione e nelladiper la pressofusione, processo di fonderia in cui il metallo fuso viene iniettato ad alta pressione all’interno di uno stampo.