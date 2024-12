Sport.quotidiano.net - Juventus: tutto su Hancko, ma i costi sono elevati. Idea Silva a gennaio

Torino, 20 dicembre 2024 – Un mercato per nulla facile per la Juve che andrà a caccia di difensori dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e con un Danilo che potrebbe salutare. La lista di Giuntoli è lunga, fatta di tanti difensori bravi, ma incastrarli economicamente aappare complicato, sopratsugli obiettivi principali. Si muove qualcosa sudel Feyenoord, ma le condizioni sembrerebbero fattibili solo per giugno, così si tiene monitorato il nome didel Benfica, accessibile probabilmente anche in prestito. Il problema di Skirniar, invece, resta l’alto ingaggio.dice sì, ma il Feyenoord. E’il rinforzole per Giuntoli e Motta per la Juve del futuro, ma con dei distinguo. Perdiventa difficile, perché il Feyenoord non vorrebbe cederlo a metà stagione e idi cartellinoalti.