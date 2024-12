Sport.quotidiano.net - Jens Odgaard: il gol alla Fiorentina e il sogno europeo con il Bologna

Marchini Viene dal Nord, come Babbo Natale. Ma ha una barba dorata che sfavilla e il regalo ai bolognesi l’ha consegnato con dieci giorni d’anticipo sulla tradizione. Con quel golha fatto felici grandi e piccini. I viola nel suo destino, loro malgrado. Perché un anno fa, con manco mezz’ora di serie A sulle gambe, il ragazzone di Hillerod entrò e fece due a zero al primo pallone. Con Thiago fu una scintilla, Italiano l’ha imparato ad amare piano piano, trovandogli un posto dove un tempo giocavano i dieci. Essere o non essere un trequartista? Questo non è un dilemma, per il principe di Danimarca. Non si fa troppe domande, l’Amleto rossoblù: semmai dispensa risposte. "Mi sento un dieci, ma anche un nove: in qualsiasi ruolo, sto bene e do tutto. Avevo già giocato sulla trequarti, non sto facendo qualcosa di inedito".