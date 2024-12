361magazine.com - Giuliano Sangiorgi: «Stare zitto è stata una rottura». La confessione del frontman dei Negramaro

Leggi su 361magazine.com

deisvela al pubblico e ai fan il segreto che da mesi ha dovuto tenere per sèdeiannuncia con enorme gioia che la compagna è incinta. Ilaria Macchia, 43 anni, è al sesto mese di gravidanza e ad aprile prossimo avrà un maschietto. L’artista 45enne e la sceneggiatrice e scrittrice sono già genitori di Stella, 6 anni.“per tanti mesi èuna, per me che sono un chiacchierone se non condivido una gioia con gli altri è dura – svela il cantautore – Non volevamo dirlo prima perché c’erano i progetti deie quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. E’ una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario”.Ilaria ehanno deciso di avere un altro figlio e ora arriverà.