Dilei.it - Don Matteo 14, non poteva che finire così. “Già ci mancate”

Leggi su Dilei.it

Don14 è finito con la puntata di giovedì 19 dicembre, giusto prima di Natale. Un gran finale dove è successo di tutto, ma è accaduto proprio quello che avremmo voluto vedere. Spettacolari le ultime scene con il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) che dichiara il suo amore per Giulia (Federica Sabatini) e con il definitivo passaggio di consegna tra Don Massimo (Raoul Bova) e Don(Terence Hill).Don14, il bilancio di una stagione da favolaLa quattordicesima stagione di Donè stata un vero trionfo in tutti i sensi. Gli indici di ascolto sono sempre stati alle stelle. Ogni puntata è stata leader dello share, battendo qualsiasi tipo di programma concorrente. Insomma, Donnon ha rivali.Il pubblico è rimasto entusiasta da questa stagione e le new entry sono decisamente piaciute.