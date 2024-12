Ilfattoquotidiano.it - “Ditemi che non è vero”: lo scherzo di Adani e Ventola a Cassano e Fantantonio che sbotta in diretta

“Ragazzi. mache tutto questo non è”. Lofatto ad Antonioè riuscito alla grande. Nicolae Daniele ‘Lele’sono stati perfetti nell’interpretazione in: con l’aiuto di “Il Rosso”, celebre streamer, durante la nuova puntata di Viva el Futbol si sono presi gioco dell’ex calciatore.s’è poi messo dietro le quinte borbottando e facendo segni evidenti tradotti da: “Fino a quando non finite con questo qui. e non chiudete il collegamento io non rientro“. Ma cosa è successo nello specifico?ha presentato “Il Rosso” definendolo qualificato e competente nel parlare di calcio: “È un nostro nuovo fratello”, ha detto l’ex difensore che aveva già pianificato tutto: nominare quei calciatori che non incontrano il gusto die inserirli in un’ideale Top 11.