Dal fortore al cuore di Amsterdam, nuova esperienza per il sannita Cavoto e la sua 'pizza croccantino'

Tempo di lettura: 2 minuti“Rebels – Mangia Pizza Jordaan” apre le sue porte nel caratteristico quartiere di Jordaan, ad. Questaapertura, la quinta per il pizzaioloAntonio, originario di San Marco dei Cavoti, reduce tra l’altro dal piazzamento al 44esimo posto al “The Best Pizza Awards”, segna un ulteriore passo nella sua visione innovativa della pizza, realizzata insieme a Marcantonio Capasso, manager del progetto.“Rebels – Mangia Pizza Jordaan” si presenta come un’unica, dove la tradizione della pizza si fonde con l’arte e la creatività. L’ambiente accoglie opere di numerosi artisti locali, che hanno avuto la possibilità di esporre i loro dipinti, trasformando il locale in una galleria dinamica e ispirata. Il menu degustazione, studiato per stupire ed esaltare i palati più curiosi, propone un viaggio attraverso diversi stili di pizza, con abbinamenti ricercati e originali.