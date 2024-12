Lanazione.it - Consiglio regionale: clima disteso e fair play tra consiglieri, Bistocchi verso la presidenza

di Michele Nucci Sarà il Natale alle porte, l’amarezza per una sconfitta ormai digerita o l’euforia del successo già passata. Fatto sta che la "prima" del nuovoè filata via tra baci, abbracci, auguri di buon lavoro e sorrisi larghi così tra idi maggioranza e opposizione. Unche dopo l’aspra campagna elettorale sorprende, ma che rivela di un rispetto reciproco personale, ma anche di quel consociativismo che non manca mai. Il presidente anziano (non ce ne voglia ma è così), Enrico Melasecche (Lega) è pronto a guidare la seduta e alle 9,30 è già al suo posto. "In questo mese mi sono riposato un po’ – rivela – certe notti ho anche dormito sette ore. Ma sono già pronto a dar battaglia". Conoscendolo c’è da credergli. Tra i primi ad arrivare la consigliera del Pd, Sarahe il neo vicepresidente della Giunta, Tommaso Bori.