Ilgiorno.it - Como, albero di Natale crolla sulla piazza a causa delle forti raffiche di vento

Leggi su Ilgiorno.it

– Ledihanno provocato molti danni adove alle 5.45 èto anche l'diallestito indel Duomo. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno verificato l'assenza di persone sotto l'caduto, fortunatamente in quel momento laera vuota. Nella giornata di oggi la ditta posatrice provvederà al suo ripristino in sicurezza, meteo permettendo. Altri danni dovuti allesi sono verificati anche sul lungolago e nel resto della provincia dove si segnalano diversi interventi da parte dei vigili del fuoco per rami e piante abbattute dal. Tra le zone più colpite il Canturino e l'Erbese.