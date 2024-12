Capranica Prenestina torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno presso il Tempio della Maddalena

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 20 dicembre 2024 – Come ogni anno si rinnovail(Roma) ilcon ildi. L’evento voluto da Don Davide Martinelli, divenuto ormai un punto di riferimento culturale e socialeComunità Capranichese avrà luogo domenica 5 Gennaio 2025 alle ore 19 e vedrà esibirsi il Soprano Concetta Pepere dell’orchestra Artemus per le musiche di G. Rossini, G. Verdi, G.Bizet, J. Strauss. Il 26 Dicembre alle 17.30 come preludio all’esibizione che apre il nuovo anno, ci sarà ilD’Organo dell’orchestra Artemus sulle note di J.S Bach, S.Rispoli, F.Corelli, P. Landri e G.Siri. ( entrambi gli eventi saranno ad ingresso libero).Con l’anno Giubilare ormai alle porte gli appuntamenti nella splendida cornice delassumono una valenza ancor più significativa, all’insegna di quel “cammino di pace” che tutti noi siamo chiamati a percorrere con rinnovata speranza.