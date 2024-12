Thesocialpost.it - Caos in Aula, Donno (M5s) sventola banconote e urla al governo: “Prendetevi pure questi”

Leggi su Thesocialpost.it

Tensione in. Durante il dibattito sulla Manovra, il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardoha sollevato un acceso intervento riguardo agli aumenti salariali per i ministri non eletti.“Con voi – ha dichiarato il pentastellato – sono tornati i privilegi della politica e la casta. Milioni di italiani si sentono indignati e disgustati. Vi interessa davvero sottrarre soldi a queste persone? Non vi basta? Desiderate ancora più denaro per i vostri privilegi? Prendete anchee compratevi delle belle maschere per nascondervi dalla vergogna”, ha esclamato, lanciando verso i banchi deldelleche aveva estratto poco prima.Leggi anche: Milano, investe madre e figlio disabile e poi si dà alla fuga: arrestatoha criticato aspramente la maggioranza: “Siete privi di dignità.