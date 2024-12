Sport.quotidiano.net - Calcio Presi Lisi e Donati. La Pontremolese si rafforza

Lanon si è arresa di fronte all’incedibilità di Pier Luigidichiarata nei caldi mesi ferragostani da parte dell’allora area tecnica del Serricciolo. Simone Lecchini, ditti della, sosteneva in estate di "aver fatto tutto quanto il possibile per scritturare il calciatore lunigianese" e che, qualora in futuro si fosse riaperto uno spiraglio, ci avrebbe riprovato. Una prima scelta avallata anche dal tecnico Matteo Verdi. Detto fatto. La tenacia e la pazienza di Lecchini sono state premiate. In questi giorni il direttore tecnico azzurro è tornato. sul luogo del delitto ed ha chiuso la trattativa. Pier Luigi, da mercoledì sera, è un giocatore della, seppure in prestito. Il venticinquenne di Aulla, fluidificante di entrambi i binari, è ufficialmente della società di Piazza Caduti di Superga deldente Aprili, finalmente sorridente per aver scritturato un giocatore ’made in Lunigiana’.