Brescia, dipendente comunale ai domiciliari: ha sottratto 355mila euro dalle casse pubbliche

Unadel Comune di Concesio, in provincia di, è finita agli arresticon l’accusa di essersi appropriata di oltredi denaro pubblico.La donna ricopre l’incarico di economa e addetta alla ragioneria del municipio. I fatti contestati riguardano un periodo che va dal 2021 a oggi, ma sono in corso approfondimenti per verificare eventuali altre sottrazioni di fondi pubblici negli anni precedenti.L’inchiesta, coordinata dalla Procura die condotta dalla Guardia di Finanza, è partita in seguito alle segnalazioni di alcune operazioni sospette sul conto della donna da parte della Banca d’Italia. Poco dopo sono arrivate analoghe segnalazioni anche da parte del Comune di Concesio.Secondo le quanto ricostruito fin qui, lainfedele avrebbe sfruttato il suo accesso al conto della tesoreriaper effettuare numerosi trasferimenti illeciti di denaro sul proprio conto personale.