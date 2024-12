Boxe tutto pronto per Usyk-Fury | sabato in palio le cinture Wba Wbo e Wbc

Leggi su Sportface.it

Sale l’attesa a Riad per il match chevedrà sul ring Oleksandre Tyson, con inleWba, Wbo e Wbc dei pesi massimi detenute dal primo dei due. Atmosfera già caldissima in Arabia, come dimostrato dal faccia a faccia di undici minuti andato in scena a 48 ore dall’incontro. I due pugili sono rimasti per lo più in silenzio, poi però sono stati separati quando la situazione ha iniziato a essere troppo calda con il rischio di passare alle mani. A sette mesi dalla loro prima sfida,si ritrovano per la rivincita: lo scorso 19 maggio il britannico ha subito la prima sconfitta della carriera, con l’ucraino che per la prima volta negli ultimi 25 anni è riuscito a riunificare le quattrodella massima categoria.“sera infliggerò molto dolore, farò qualche danno – ha affermatonella conferenza andata in scena a Via Riyadh, lussuoso centro commerciale nella capitale saudita – Questa volta faccio sul serio, abbiamo parlato abbastanza.