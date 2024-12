Davidemaggio.it - Binario 2 chiude in festa nonostante il flop

Chiusura inaspettata per2. No, non ci riferiamo al fatto che il programma sia stato soppresso anzitempo per(era prevedibile visti i risultati), ma all’aria direspirata durante sul finale. Questa mattina, infatti, è andata in onda l’ultima puntata del morning show di Rai 2 condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini. Sulle note di Guarda dove vai di Vasco Rossi, il trio ha salutato così il pubblico e gli addetti ai lavori di2: Grazie a tutti, grazie per averci seguito, per averci sostenuto. Ringraziamo la Rai, ringraziamo tutti i tecnici che hanno lavorato, tutti quelli che la mattina si sono svegliati alle 5 per restare qui con noi. Grazie di cuore, vi vogliamo bene!Una puntata segnata anche da un ritorno in Rai. I conduttori hanno infatti accolto nel loro studio Flavio Insinna, da qualche mese nel preserale di La7 con il suo Famiglie d’Italia.