Anteprima24.it - All’Hospice momenti di speranza e di condivisione per Natale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPresso la cappella del Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale dell’Asl Avellino per le cure palliative e la terapia del dolore, sarà celebrata una Santa Messa domenica 22 dicembre alle ore 17.00, per riaffermare nello spirito natalizio l’importanza del legame che unisce i degenti e i loro familiari con gli assistenti spirituali dell’Unitalsi, con l’equipe medica dell’azienda sanitaria e tutto il personale della Casa di Cura Sant’Anna e di Arca Sanità, i due gruppi aziendali che gestiscono i servizi presso la struttura di Solofra.La funzione religiosa sarà officiata da don Bartolomeo De Filippis, attivissimo parroco della Parrocchia Santi Giuliano e Andrea di Solofra, nominato nel giugno del 2024 assistente religioso presso l’Hospice dall’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, il quale ha visitato il centro per le cure palliative e la terapia del dolore lo scorso 4 ottobre, portando il suo saluto e la sua benedizione agli ammalati.