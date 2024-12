Quotidiano.net - Zelensky: "Kiev non ha forze per riconquistare Donbass e Crimea, serve unità europea"

Ottaviani Il presidente ucraino, Volodymyr, batte i pugni sul tavolo e avvisa: "non haa sufficienza per". La porta della diplomazia è aperta, ma non si negozia con Mosca senza avere l’Ucraina al tavolo. E seinvoca una posizione unitaria, a Bruxelles si lotta contro il tempo per trovare una piattaforma comune tanto più ora cherischia di perdere il 20% del proprio territorio nazionale, il 30% secondo il premier slovacco Fico, che ha auspicato una ‘fine immediata’ delle operazioni militari. Si fa largo l’ipotesi cherimarranno territori russi. "Di fatto questi territori ora sono controllati dai russi – ha spiegato il premier ucraino in persona a Le Parisien –. Possiamo solo contare sulla pressione diplomatica per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative".