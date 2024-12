Lapresse.it - Usa, Mangione lascia la Pennsylvania diretto a New York

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Luigi, il sospetto accusato di aver sparato e ucciso a NewBrian Thompson, amministratore delegato della compagnia di assicurazione sanitaria UnitedHealthcare, è stato condotto dalla, dove era detenuto, a New, dopo aver accettato l’estradizione. Il 26enne dovrebbe comparire in un tribunale statale per essere chiamato in giudizio.è salito su un aereo del Dipartimento di Polizia di Newad Altoona, in. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE