Una vasca per Aisla. È sempre successo

Una nuotata "no stop" capace di unire sport e beneficenza, giunta ormai alla terza edizione, che mira a sostenere i malati di sclerosi laterale amiotrofica ed i rispettivi nuclei familiari. E che quest’anno ha raccolto circa 10mila euro da utilizzare proprio per questo scopo: oltre 250 donazioni fra ingressi in, offerte libere e bonifici, mentre sono state 13mila le "vasche" (per un percorso complessivo di 300 km circa) complessivamente nuotate dai 200 appassionati di nuoto (fra i quali il presidente del consiglio comunale, Lorenzo Tinagli) che si sono dati il cambio fra le corsie della piscina di Mezzana. Sono i numeri di "Unaper" versione 2024, andata in archivio lo scorso fine settimana ed organizzata come di consueto dal Csi Prato, dae dal Cgfs. Partecipanti di ogni età hanno contribuito alla raccolta fondi a supporto dei pazienti di Sla: ognuno di partecipante ha dato un segnale tuffandosi in acqua e dando il proprio apporto al conteggio totale di vasche in questa vera e proprio maratona di nuoto.