Puntomagazine.it - Un pensiero per Santo Romano dai bambini della scuola calcio Villaricca

Leggi su Puntomagazine.it

Un Gol per: I piccoliStreet scendono in campo per ricordare“Oggi noi, i piccoliStreet, vogliamo dedicare unspeciale a, un giovane ragazzo che non c’è più, ma che resterà sempre nei nostri cuori., anche se non ti conoscevamo di persona, la tua storia ci ha toccato profondamente. Ci hanno raccontato di te,tua voglia di vivere, del tuo sorriso e dei tuoi sogni. Anche noi, ogni volta che scendiamo in campo, sogniamo di diventare grandi, proprio come lo facevi tu. Oggi, mentre calciamo il pallone, lo facciamo per te. Ogni gol sarà un omaggio alla tua memoria, ogni abbraccio tra compagni sarà un modo per ricordarti. Perché sappiamo che, da lassù, ci stai guardando con lo stesso sorriso che tutti raccontano di te.