Lanazione.it - Toscana, lupo ferito a bordo strada: secondo caso in due giorni

Grosseto, 19 dicembre 2024 – Solo mercoledì 18 dicembre era stato ritrovato un esemplare di giovanea poche centinaia di metri dalla città di Grosseto sulla statale Aurelia. Nella giornata di giovedì 19 dicembre,un nuovo ritrovamento a Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima. Si tratta delin due. I Vigili del fuoco sono subito intervenuti e hanno trovato l’animale, probabilmente investito da un’automobile, che vagavae disorientato ai bordi della carreggiata. La squadra ha provveduto ad evitare che l'animale invadesse nuovamente la sedele in attesa dell'arrivo del personale addetto al recupero dei randagi. Successivamente è stato trasportato alla clinica veterinaria per le cure e per stabilire se si tratti di cane o. Sul posto è giunta anche la Polizia provinciale.