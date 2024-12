Lettera43.it - Torino, il figlio bestemmia di notte mentre gioca alla Playstation: vicina accoltella la madre

Una donna di 60 anni hato ladi casa dopo che ildi quest’ultima, da tempo, trascorreva le notti davantindo e imprecando quando qualcosa andava storto, impedendole di dormire. I fatti si sono verificati a, in corso Cincinnato, nellatra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre 2024. Disturbata dalle ennesime urla del giovane, un ragazzo di 30 anni, la donna ha deciso di farsi giustizia da sola e si è presentatasua porta con un coltello. Ha suonato il campanello e iniziato a discutere con il 30enne, fino a quando non è intervenuta ladi quest’ultimo che, al culmine del litigio, ha ricevuto una coltellata all’avambraccio. La donna se l’è cavata con una lieve ferita, subito suturata dai medici. Per la 60enne è invece scattata la denuncia a piede libero per lesioni.