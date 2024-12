Ilprimatonazionale.it - “Sulle orme degli antenati”, il legame tra uomo e montagna nel nuovo libro di Marco Scarsini

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 19 dic -L’e la, un binomio inscindibile che affonda nelle radici stesse della nostra specie sin dall’alba dei tempi. È su questo che indaga “”(84 pp.; 8,00€) , ilappena dato alle stampe di.“”, ildiL’autore, appassionato di mitologia sin dalla più tenera età e laureato in Scienze Storiche, ragiona in questo breve testo sul profondotra Natura e, tra gli spiriti ancestrali del nostro mondo e lelasciate dai nostri padri, gliappunto.che non può che sublimarsi in quei pochi luoghi ancora rimasti isole selvagge in mezzo alla civilizzazione: le montagne.Ilè una costante alternanza tra due aspetti. Da una parte la riflessione su ciò che ad oggi larappresenta per gli Uomini che ancora sentono necessaria la ricerca della Libertà da una società frenetica e de-umanizzata.