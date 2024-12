Oasport.it - SCUSI, COS’HA FATTO IL BOLOGNA? – Storie di amori rossoblù

Con Katia Serra, Giorgio Comaschi, Andrea Mingardi, Ivan Zazzaroni, Italo Cucci, Marino Bartoletti, Jack Bonora, Giuseppe Tassi , Pippo Santonastaso, Pepè Anaclerio , Giancarlo Mandrioli (DJ MANDRILLO), Alberto Bortolotti, Fernando Pellerano, Renzo ULivieri, Fabio Bazzani, Sabrina Orlandi, Emilio Marrese, Franco Colomba, Mauro Malaguti . e tanti altri protagonisti.Il video, realizzato da Davide Belviso e Franz Campi, racconta con leggerezza ed ironia la città e il suo legame con la squadra di calcio: un modo per unire le diversità e sentirsi tutti, vecchi e nuovi abitanti, dei veri “Bolognesi”.Il progetto ha avuto anche un aspetto legato alla solidarietà: al centro Gran Reno di Casalecchio in occasione della prima proiezione del documentario, poi messo in onda su TRC, sono state fatte delle donazioni economiche da parte di Gran Reno, SIPLA SRL e PRO SGM alle Cucine Popolari –Social Food , a cui vanno inoltre aggiunti anche tutti gli utili della vendita del CD “al Dall’Ara” scritto da Andrea e Franz Campi e interpretato da una trentina di artisti tra cui Giuseppe Giacobazzi, Gigi e Andrea, Giorgio Comaschi.