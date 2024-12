Formiche.net - Russia, Siria, Libia. La sfida Ue sull’autonomia strategica passa dall’asse mediterraneo

Dietro le dichiarazioni ufficiali del Consiglio europeo si cela una domanda cruciale: l’Unione è pronta ad assumere un ruolo realmente autonomo sul piano geopolitico? La crisina, così come la gestione degli equilibri con la Turchia e la continuazione dello scontro con la, nonché la mancanza di risoluzione dell’instabilità indo-mediterranea, sono soltanto alcuni dei dossier interessati dalla cronaca in cui si mette alla prova la debolezza strutturale dell’Ue: la difficoltà a combinare ambizionee coesione interna.La prima riunione ordinaria di massimo livello del secondo mandato di Ursula von der Leyen ha chiara la posta in gioco. Al capitolo terzo della dichiarazione congiunta si discute infatti del ruolo dell’Unione Europea nel mondo. Ma si dedica appena una riga per comunicare che durante la riunione si è parlato del “global engagement” dell’Ue e delle sue priorità nel contesto delle dinamiche geopolitiche correnti.